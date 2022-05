Verso Inter-Empoli: migliora Barella, Bastoni in recupero

Il bollettino sulle condizioni fisiche dei calciatori attualmente indisponibili per Simone Inzaghi in vista del prossimo match di campionato, Inter-Empoli

Col presentarsi delle smorfie di dolore sul volto di Barella nel corso della gara di campionato Udinese–Inter, è incominciata a filtrare un po’ di preoccupazione negli stati d’animo degli addetti ai lavori nerazzurri.

La sostituzione da parte di Inzaghi è stato il primo passo per non aggravarne le condizioni, qualsiasi cosa fosse. Col passare dei minuti, però, si è ipotizzato che potesse trattarsi soltanto di una forte contusione. Ed infatti la conferma è arrivata non soltanto nel momento in cui il centrocampista muoveva senza sforzi il ginocchio, ma soprattutto con un messaggio di rassicurazione che lo stesso Barella ha deciso di pubblicare sui propri profili social in seguito. Le sue condizioni migliorano a vista d’occhio e già domani è atteso per riprendere gli allenamenti di gruppo. Col rientro di Calhanoglu dalla squalifica, il reparto mediano potrebbe essere presto ricomposto.

Piccola lesione per Bastoni, out in Inter-Empoli

Accrescono le speranze di un veloce recupero per Bastoni, al lavoro personalizzato dopo il risentimento muscolare occorso nella trasferta a Bologna. La lesione c’è ma è minima. Pertanto se da un lato si esclude la presenza contro l’Empoli, dall’altro è molto probabile che possa rientrare quantomeno per la finale di Coppa Italia contro la Juventus.