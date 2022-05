Interlive | Conferme su Inter-Schouten: tutti i dettagli

Giungono nuove conferme a proposito dell’eventuale affare che vedrebbe Jerdy Schouten vestire la maglia dell’Inter in un futuro imminente

Emergono fuori nuovi dettagli in merito all’affare Schouten–Inter. Il centrocampista olandese si trova ora come ora in forza al Bologna e sulle sue tracce ci sono già diverse squadre. Tra queste, c’è anche la ‘Beneamata’, la quale l’osserva attentamente come eventuale futuro vice Brozovic.

Le informazioni in possesso di Interlive.it confermano l’interesse dell’Inter per Jerdy Schouten (play del Bologna di Mihajlovic affrontato la scorsa settimana al ‘Dall’Ara’. Si parla di lui come uno dei candidati al ruolo di vice Brozovic, ma i rossoblù sono bottega cara – per l’olandese chiedono non meno di 15-20 milioni – e come noto il budget per il mercato nella prossima estate non sarà alto. Schouten resta comunque un nome da dover monitorare in ottica futura. Su di lui ci sono già Milan, Roma, Napoli e Fiorentina. Non a caso, i viola avrebbero incontrato l’agente del calciatore proprio in queste ultime ore.

Calciomercato Inter, Schouten nel mirino: i numeri raccolti dall’olandese in stagione

Ha impressionato diversi club di Serie A sin qui per la sua grande attitudine, sia nel saper difendere, che nel ripartire una volta riconquistata palla. Ad oggi, i numeri di Jerdy Schouten dicono questo: ben 15 presenze raccolte in stagione -condite tra l’altro da 1 assist- ma anche un serio infortunio che l’ha costretto a dover rimanere fuori dal campo per più di cinque lunghi mesi. Il centrocampista olandese si è rivelato sin qui una delle principali armi migliori del Bologna di Sinisa Mihajlovic, tant’è che ora – a partire dall’Inter – sono diverse le società che iniziano a farci più di un semplice pensierino in vista di giugno.