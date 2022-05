Conferme totali: Dybala ha scelto di giocare nell’Inter

Paulo Dybala dirà addio alla Juventus a costo zero. L’argentino ha messo l’Inter in cima alle sue preferenze come prossima destinazione

Stamattina ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma in toto quanto scritto da Interlive.it lo scorso 5 aprile, ovvero che Paulo Dybala ha scelto l’Inter come sua prossima destinazione.

Per la ‘rosea’, l’operazione andrà sicuramente in porto: “I nerazzurri (nello specifico Marotta, col quale ha come noto grande feeling, ndr) hanno illustrato al giocatore il progetto tecnico – scrive il quotidiano milanese – lo hanno fatto sentire desiderato, gli hanno spiegato che nella prossima squadra sarà centrale e non periferico come nelle ultime due stagioni in bianconero. Tutto è apparecchiato, deve solo trascorrere il tempo necessario perché la cena venga servita e il tutto diventi realtà”.

Gli addii di Vidal, Sanchez e probabilmente de Vrij libereranno spazio all’ingaggio di Dybala, un “ingaggio da 6 milioni a stagione più bonus“, vale a dire simile a quelli di Lautaro e Brozovic.