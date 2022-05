Calhanoglu e le voci sull’addio all’Inter: annuncio ufficiale in diretta

Hakan Calhanoglu è approdato all’Inter l’estate scorsa dopo l’addio a zero al Milan. Il suo contratto coi nerazzurri scade a giugno 2024

Calhanoglu ritroverà una maglia da titolare domani sera contro l’Empoli nel match che l’Inter dovrà vincere a tutti i costi per riprendersi la vetta e al contempo mettere pressione al Milan impegnato domenica in casa del Verona.

Il turco ha saltato l’ultima gara con l’Udinese a causa di una squalifica. In questa settimana il suo nome è però salito alla ribalta per ‘colpa’ di alcuni rumors che lo danno già possibile partente nel prossimo calciomercato estivo. Nell’intervista a ‘Dazn’, tuttavia, il numero 20 della squadra di Inzaghi ha spazzato queste voci a proposito del suo futuro: “Sono contento di essere qui, all’Inter mi sento a casa e voglio restare“.

Calhanoglu: “Sto dando tutto per l’Inter. Ruolo di mezz’ala? Sono un giocatore intelligente, bisogna ascoltare ciò che vuole il mister”

Sempre a ‘Dazn’, Calhanoglu ha fatto il punto sulla sua stagione: “Ho dato tutto me stesso per il club e per i miei compagni. Sto provando anche ora a fare il massimo, noi vogliamo andare su, vogliamo stare lì. Sono contento ma si può sempre migliorare. Ruolo? Da mezzala cerco di fare il meglio, sono un giocatore intelligente e non credo sia difficile, devi solo ascoltare ciò che vuole il mister”.