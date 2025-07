Annuncio improvviso: Pavard via dall’Inter, destinazione clamorosa

Il francese non è incedibile. La permanenza di Bisseck potrebbe portare il difensore a lasciare i nerazzurri in caso di una offerta consistente

La posizione di Pavard è ritornata in bilico in casa Inter. Frenato da diversi infortuni nell’ultima stagione, il difensore francese potrebbe lasciare il club nerazzurro in caso di una proposta consistente.

La possibile conferma di Bisseck ha portato viale della Liberazione a non chiudere la porta in modo definitivo per una possibile partenza dell’ex Bayern Monaco. Naturalmente servirenne una offerta importante che, almeno per il momento, non è arrivata.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse di un club nei confronti di Pavard. Per ora si è nel campo delle indiscrezioni e bisognerà anche capire se si sborserà la cifra chiesta dall’Inter.

Come abbiamo visto con Calhanoglu, i nerazzurri non hanno nessuna necessità di vendere e per questo motivo le squadre che vogliono i propri tesserati devono accontentare le richieste. Altrimenti le proposte saranno rispedite al mittente.

Inter: Galatasaray su Pavard

È il Galatasaray la squadra che sembra aver messo gli occhi su diversi giocatori dell’Inter. Yakup Cinar, giornalista dell’emittente turca Yeni Acik, sui social ha svelato come i giallorossi “sono interessati terzino dei nerazzurri Benjamin Pavard“. Non si hanno per il momento altre informazioni.

ÖZEL | Galatasaray Inter’in sağ beki Benjamin Pavard’la ilgileniyor. — Yakup Çınar (@yakupcinar) July 15, 2025

Pavard-Galatasaray: pista molto complicata

Il Galatasaray in questo momento continua a guardare in casa Inter, ma sono tutte trattative molto complicate da portare a termine per questioni economiche. Per Calhanoglu la richiesta dei nerazzurri è stata considerata alta dai turchi. Per quanto riguarda Sommer non è stato trovato l’accordo con il portiere sull’ingaggio. E sicuramente la strada per Pavard non è in discesa.

L’Inter non considera incedibile il centrale, ma chiede una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro. Sappiamo come i club turchi non hanno alcuna intenzione di spendere cifre importanti per i giocatori e quindi sembra davvero difficile che il Galatasaray – che ha nel mirino pure Sommer – possa arrivare a soddisfare la valutazione dei nerazzurri per Pavard.

Per questo motivo l’ipotetico interesse del Galatasaray difficilmente si trasformerà in qualcosa di più concreto.E da parte dell’Inter non c’è alcuna intenzione di abbassare la valutazione. Pavard non è incedibile, ma partirebbe solamente per una offerta consistente. Altrimenti continuerà la sua avventura con il club nerazzurro almeno per un altro anno.

Inter, de Winter l’erede di Pavard?

In caso di partenza di Pavard, l’Inter dovrà andare su un nuovo difensore e il nome in cima alla lista è sicuramente quello di de Winter. Il centrale del Genoa piace da tempo a Marotta e ha una valutazione molto simile a quella del francese. Quindi i soldi di una eventuale cessione dell’ex Bayern Monaco saranno subito reinvestiti in in entrata.