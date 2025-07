Lookman all’Inter, l’annuncio di Zazzaroni: “Ballano 10 milioni”

Il sogno di mercato di Ausilio. E, secondo il direttore del Corriere dello Sport, l’affare non è impossibile come potrebbe apparire

Un ultimo grande colpo di mercato. L’Inter potrebbe già permetterselo. Ma dopo le cessioni degli esuberi (Buchanan, Taremi, Asllani, Seba Esposito), sarebbe molto più facile per i dirigenti avere l’ok da Oaktree per spendere. Al di là dell’onere economico, bisogna infatti liberare spazio in rosa e a livello salariale. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di Leoni per la difesa.

Non è però escluso che l’Inter possa preferire investire in attacco. Stamane, il Corriere dello Sport ha confermato l’esclusiva di Interlive.it sull’idea Lookman per l’Inter. Ve ne avevamo parlato più di dieci giorni fa in questo articolo. L’ex Everton, RB Lipsia, Fulham e Leicester City piace da sempre ad Ausilio ed è il tipo di attaccante che Chivu vorrebbe avere in rosa per poter trasformare il gioco nerazzurro.

Si tratta di una suggestione e basta? A quanto ci risulta, l’operazione potrebbe entrare nel vivo solo nel caso di uscita immediata di Taremi e di accordo veloce con l’attaccante nigeriano. Per il resto, bisognerebbe trovare un’intesa con la Dea, e lì viene il difficile. Il Corriere insiste però sul fatto che il giocatore sarebbe entusiasta della possibilità di trasferirsi a Milano e che l’Atalanta sarebbe pronto a cederlo per non avere problemi con il rinnovo (Lookman ha scadenza 2027).

Sul proprio profilo Instagram, il direttore dello stesso Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha rincarato scrivendo che Lookman “è la prima scelta di Chivu per l’Inter, ma ballano 10 milioni tra la richiesta dell’Atalanta e l’offerta (massima?) dell’Inter”.

50 milioni per Lookman: la versione di Zazzaroni

Sappiamo che l’Atalanta chiede 50 milioni. Se quanto afferma Zazzaroni è vero l’Inter vuole spenderne massimo 40. Il giornalista lo fa chiaramente intendere rispondendo a un tifoso sotto al post Instagram. Ci potrebbe dunque essere un’intesa a 45? E avrebbe senso una simile spesa per un’alternativa a Lautaro e Thuram?

Prendere Lookman, come abbiamo spiegato in un altro articolo recente, implicherebbe però la cessione di Marcus Thuram. Altrimenti, avrebbe poco senso l’investimento fatto per Bonny. E sarebbe anche ingiustificabile l’aver trattenuto Pio Esposito. O magari l’Inter sta puntando a qualcosa di grosso… Da un punto di vista tattico, infatti, l’interesse per Lookman confermato da Zazzaroni potrebbe essere spiegato anche con la volontà di passare a un tridente.

Più semplicemente, Chivu potrebbe volere tre titolari in attacco, sia in ottica 3-5-2 che in 3-4-3. Da questa particolare angolazione, Bonny e Pio come riserve potrebbero apparire non come uno spreco ma come una risorsa utile. Ciò non toglie che Thuram, nonostante il fatto che la clausola di rescissione sia scaduta, è ancora seguito da alcuni top-club esteri.

In vantaggio c’è ancora l’Atletico

Oggi come oggi, Tikus è il piano B di quelle squadre che si stanno dando battaglia per Gyokeres. Forse l’Inter ha fatto uscire voci sull’interessamento a Lookman proprio in vista di un’offerta per Thuram?

Lookman all’Inter sarebbe grasso che cola. Per caratteristiche e qualità potrebbe essere ciò di cui la squadra ha più bisogno: estro, dinamicità, coraggio… Ma a quel punto ci si chiede di nuovo perché la dirigenza abbia deciso di spendere così tanto per Bonny. Sì, il francese non sembra in grado di poter fare il titolare nell’Inter, e infatti è stato preso per fare la riserva e crescere. Ma con Lookman in rosa, e senza partenza di Thuram, l’ex Parma diventerebbe il quarto attaccante.

A ogni modo, Lookman piace ancora al Napoli e all’Atletico Madrid. Sembra che i Colchoneros siano i più attivi nei contatti con la Dea. I bergamaschi chiedono intorno ai 50 milioni, come già spiegato. Per Simeone, però, sono troppi. Il giocatore non si discute: Lookman è forte e in una fase brillante della propria carriera. Ma ha ventotto anni.