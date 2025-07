Lookman-Inter, confermata l’esclusiva: 40 milioni e scambio con l’Atalanta

Arrivano conferme sul possibile trasferimento del nigeriano alla corte di Chivu. Il suo approdo sembra non essere legato ad una partenza importante

Prime conferme su Lookman-Inter. Nei giorni scorsi avevamo scritto in esclusiva di un possibile approdo in nerazzurro del nigeriano in caso di una partenza di Thuram e questa mattina si è parlato di un interesse da parte di Marotta proprio per il giocatore in uscita dall’Atalanta. A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Un arrivo che non sembra essere collegato per forza alla partenza di Thuram. Chivu ha chiesto un trequartista per completare il reparto offensivo e Lookman è più una seconda punta. Ma sa ricoprire molto bene anche quel ruolo e un pensiero l’Inter lo sta facendo.

Non si tratta di una operazione di calciomercato semplice anche per le cifre. In viale della Liberazione comunque si ha intenzione di fare un tentativo per capire la fattibilità dell’affare.

Inter-Lookman: la valutazione dell’Atalanta

La valutazione dell’Atalanta di Lookman si aggira intorno ai 50/60 milioni di euro. Una cifra sicuramente elevata e per questo motivo gli intermediari vicini ai due club potrebbero provare ad imbastire un affare da 40 più magari un calciatore. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione in futuro.

La possibile offerta dell’Inter

Per adesso non c’è una trattativa concreta per Lookman. L’interesse dei nerazzurri è reale e nei prossimi giorni si ragionerà sulla fattibilità dell’operazione. Affare non semplice considerate le cifre, ma in viale della Liberazione si potrebbe iniziare a valutare l’inserimento di una contropartita per abbassare il cash a 40 milioni.

Il nome che potrebbe essere inserito nell’affare Lookman è quello di Asllani. Il centrocampista albanese non rientra nei piani di Chivu e cambierà squadra nel corso del calciomercato.

Non è da escludere che la Dea possa fare un tentativo per Pio Esposito, ma in questo caso la risposta dell’Inter sarebbe negativa. Marotta non ha intenzione di privarsi del classe 2005.

La pista Lookman-Inter è da tenere in considerazione nelle prossime settimane. I nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo e il nigeriano rappresenta una soluzione importante visto che parliamo di un giocatore di livello e che conosce molto bene il nostro campionato.

Inter: Lookman non è l’unico nome per l’attacco

Naturalmente Lookman non è l’unico nome per l’attacco dell’Inter. I nerazzurri stanno vagliando anche altri profili con caratteristiche diverse dal nigeriano (come per esempio Enciso) e le riserve saranno sciolte solamente dopo le cessioni di Taremi e Sebastiano Esposito.