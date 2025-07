Davide Frattesi si è operato negli scorsi giorni: i tempi di recupero per la mezzala italiana e quante partite salterà

Negli ultimi mesi, si è parlato tanto di Davide Frattesi e del suo futuro. A gennaio era tempo di mal di pancia, di rumors sul trasferimento alla Roma, al Napoli o addirittura alla Juventus, che poi non si è mai concretizzato. Anche a inizio estate, le voci sono tornate a risuonare ad Appiano Gentile, ma non sembrano più essere attuali.

Se l’addio con Simone Inzaghi sarebbe arrivato al 100%, le cose sono cambiate con l’arrivo di Cristian Chivu. Il tecnico ex Parma sembra voler puntare forte sul centrocampista, che potrebbe schierare anche in posizione più avanzata nel 3-4-2-1. Certo, ora Frattesi deve pensare soprattutto a recuperare la miglior condizioni fisica.

L’ex Sassuolo ha dovuto sottoporsi a intervento chirurgico per una Sports Hernia che gli stava dando noia da tempo. L’operazione è stata eseguita all’Humanitas di Rozzano ed è andata nel migliore dei modi, tanto che il calciatore ha anche scherzato con una storia sui social e si è mostrato fin da subito sorridente. Ora i tifosi, e tutta la società, si chiedono quanto dovrà stare ferma la mezzala.

I tempi di recupero di Frattesi: prima giornata di Serie A a rischio

Un intervento di questo tipo richiede dai 20 ai 30 giorni di recupero, ma l’operazione si è inserita in un periodo particolarmente delicato dell’anno e questo potrebbe cambiare le cose per Frattesi. Infatti, il ritiro dell’Inter inizierà il prossimo 26 luglio e questo rende quasi impossibile che il centrocampista si metta a disposizione di Chivu per quella data.

Secondo quanto risulta a Interlive.it, ci vorrà almeno il mese di agosto per iniziare a lavorare seriamente sul campo. Ciò rende molto incerte le condizioni fisiche con cui Frattesi arriverà alla prima giornata di campionato, non perché infortunato, ma per i carichi che dovrà assorbire in poco tempo.

Ora il calciatore dovrà pazientare, poi affrontare un periodo di riabilitazione e riatletizzazione. Ancora è presto per definire i tempi di recupero completi, che verranno valutati di settimana in settimana, ma è probabile che Frattesi sia arruolabile solo per uno spezzone di gara alla prima giornata o che comunque Chivu decida di affidarsi inizialmente a uomini più pronti e in forma.

La mezzala ha comunque già dimostrato di poter fare la differenza anche solo in pochi minuti, e questo è un dato di fatto degli ultimi due anni.