Il futuro di Francesco Acerbi tiene banco in casa Inter e sul calciomercato: i nerazzurri hanno preso una decisione ben precisa sul centrale

Sono giorni caldi per il calciomercato dell’Inter, alla ricerca dei nomi giusti, indicati da Cristian Chivu per rinforzare la squadra. Allo stesso tempo, c’è anche da fare i conti con le uscite, che potrebbero essere molto importanti per puntellare la rosa e per trovare ciò che manca al nuovo tecnico rumeno per poter portare il suo gioco.

Un interprete di cui si è parlato parecchio negli ultimi mesi è sicuramente Francesco Acerbi. Il perno difensivo dei nerazzurri, protagonista nell’incredibile rimonta sul Barcellona in semifinale di Champions League, ha ancora un anno di contratto, e negli scorsi giorni c’è stata grande incertezza sulla possibilità che l’Inter decidesse di separarsi in via anticipata da lui.

Infatti, è cosa nota che la società potrebbe decidere di recedere dal contratto un anno prima tramite il pagamento di una penale da mezzo milione di euro. D’altronde, stiamo parlando di uno dei pupilli di Simone Inzaghi, che ha reso molto bene con il tecnico di Piacenza, ma non ha più una carta d’identità così verde. Sono giorni decisivi prima del ritiro e Acerbi è a un bivio per il suo futuro.

L’Inter non eserciterà la clausola di Acerbi: le ultime

I piani dell’Inter sono ben precisi per la difesa. I nerazzurri vogliono ringiovanire il reparto con un innesto importante, giovane, veloce e di prospettiva che è stato identificato in Giovanni Leoni. Non sarà facile portare avanti la trattativa con il Parma, che chiede 40 milioni di euro non trattabili.

In ogni caso, se dovesse arrivare a Milano, il difensore ex Sampdoria, potrebbe trovare anche Francesco Acerbi ad Appiano Gentile. L’idea è aumentare le soluzioni e affiancare un centrale esperto a uno molto giovane – con De Vrij che resterà ugualmente, sembra la soluzione migliore.

Per questo, secondo quanto risulta a Interlive.it, i nerazzurri non sembrano avere intenzione di esercitare la clausola e pagare la penale da mezzo milione per mandare via Acerbi. Il discorso cambierebbe se arrivassero offerte dalla Premier League o da altri campionati graditi al calciatore.

Se l’ex Lazio manifestasse la volontà di andare, verrebbe accontentato. Ma oggi non siamo a questo punto e, senza la clausola, Acerbi si avvia a giocare la sua ultima stagione con la maglia dell’Inter.