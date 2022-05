DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Empoli | Segui la cronaca in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta l’Empoli di Andreazzoli in Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve l’Empoli nel primo anticipo che apre la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno, in un match fondamentale per le residue speranze scudetto di Handanovic e compagni.

Da una parte i nerazzurri campioni d’Italia di Simone Inzaghi vogliono dare seguito al successo esterno contro l’Udinese per scavalcare almeno momentaneamente il Milan in testa alla classifica e mettere pressione sulla squadra di Pioli impegnata domenica a Verona. Dall’altra gli azzurri di Aurelio Andreazzoli vanno a caccia di una vittoria di prestigio per festeggiare l’aritmetica salvezza ottenuta lo scorso week end. All’andata l’Inter si impose col risultato di 2-0, mentre in Coppa Italia vinse 3-2 ai tempi supplementari. Interlive.it vi offre la partita dello stadio Meazza in tempo reale.