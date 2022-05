Inzaghi: “Grande carattere, sono fiducioso”. Poi annuncio su Bastoni

Le parole di Inzaghi dopo la vittoria in rimonta sull’Empoli: “E’ dal 20 di agosto che questa squadra sta andando forte. Ora bisogna recuperare energie per la Juve”

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto una grandissima gara a parte i primi venti-venticinque minuti dove la squadra ha avuto troppa voglia e troppa foga di voler subito segnare, pagandolo a caro prezzo”. Così Inzaghi dopo la rimonta da pazza Inter sull’Empoli che proietta di nuovo i nerazzurri in vetta alla classifica aspettando il Milan che domenica giocherà in casa del Verona.

“Dopo lo 0-2 abbiamo mostrato grande carattere, la squadra non vuole mollare e siamo dentro – ha aggiunto il tecnico a ‘Dazn’ – Ora bisogna recuperare energie perché mercoledì avremo una partita importantissima per noi. Questa è senz’altro una grandissima iniezione di fiducia per quello che ci aspetta, è dal 20 di agosto che questa squadra sta andando forte. Abbiamo speso tanto rimanendo lucidi e attaccati. Una vittoria così, contro una avversario ben organizzato, mi dà grande fiducia. Cosa ho organizzato per domenica sera? (Ride, ndr) Dobbiamo cercare di riposarci, abbiamo la finale di Coppa Italia con la Juventus che per noi è un obiettivo molto importante che abbiamo voluto con forza. Se sono preoccupato per il dispendio energetico? E’ stata una partita intensa, l’Empoli ti fa correre molto. Dobbiamo esser bravi a recuperare le forze, credo che in queste partite però la differenza le faranno le motivazioni. Ho avuto ottimi segnali da chi ha cominciato e da chi è entrato dopo… 37 tiri in porta, sapevo che la squadra avrebbe reagito”, ha concluso Inzaghi.

In conferenza stampa, poi, l’allenatore interista ha risposto così in merito al recupero di Bastoni, oggi nemmeno in panchina: “Ha avuto più di una semplice contrattura. Dobbiamo valutarlo giorno dopo giorno, ma i medici mi dicono che le sensazioni sono buone”.