Obiettivo Juventus: Bastoni ancora a parte, Inzaghi spera nel recupero

Inter, per la finale di coppa Italia torna la difesa titolare con Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij e Milan Skriniar

Dopo aver fatto rischiare le coronarie ai suoi tifosi nella gara casalinga con l‘Empoli, che ha visto la squadra di Simone Inzaghi andare sotto 2-0 per i colpi dell’ex Pinamonti e di Asllani e poi, prima pareggiare grazie al cross di Dimarco deviato in porta da Romagnoli e al gol di Lautaro Martinez prima della fine del primo tempo, per poi ribaltarla nella ripresa grazie ai gol ancora del ‘Toro’ e del leone in gabbia Alexis Sanchez, la squadra nerazzurra è nuovamente in campo per la prossima sfida.

Mercoledì a Roma si disputerà la finale di coppa Italia contro la Juventus e i ragazzi dell’ex tecnico della Lazio, sono tornati subito ad Appiano Gentile per iniziare immediatamente a preparare la gara. Oltre allo staff tecnico, erano presenti a bordo campo anche i dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin. Come ha spiegato Sky Sport, in vista dell’importante gara che potrebbe regalare il secondo titolo stagionale alla squadra nerazzurra, ci potrebbero essere solo due avvicendamenti rispetto alla squadra scesa in campo ieri al Meazza: il rientro possibile di Alessandro Bastoni, che per il momento sta lavorando ancora a parte e che potrebbe tornare per riformare quella che fino a ieri era la miglior difesa del campionato, in attesa della gara del Milan a Verona e il ritorno della coppa Lautaro-Dzeko dal primo minuto, mentre nella gara di ieri il calciatore argentino è stato sostituito proprio dal bosniaco a metà ripresa.