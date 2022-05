Julio Cesar: “Tra Juventus e Inter sono sempre partite molto difficili”

Inter, l’ex portiere del ‘Triplete’ nerazzurro della stagione 2009/10 Julio Cesar ha dato il suo parere sulla gara di questa sera all’Olimpico

Julio Cesar ©LaPresseL’indimenticabile ‘Acchiappasogni’, come era stato soprannominato il portiere dell’Inter del ‘Triplete’ Julio Cesar, ha dato il suo parere sulla finale di Coppa Italia tra la squadra nerazzurra e quella bianconera. L’ex estremo difensore, in nerazzurro dalla stagione 2005/06 fino al 2012, con uno score di 300 presenze, è stato tra i protagonisti del ‘Triplete’ nella stagione 2009/2010 e quella parata su Messi, nella semifinale di ritorno disputata al Camp Nou di Barcellona resterà indelebile. Queste le sue parole riprese dal ‘Corriere dello Sport’: “Tra Juventus e Inter sono sempre partite molto difficili. Non è possibile indicare se sia favorita una squadra piuttosto che un’altra. Stiamo parlando, insieme al Milan, delle squadre più importanti del campionato italiano. E’ chiaro che l’Inter sta attraversando un momento migliore e sta lottando per lo scudetto, la Juventus no. Ma Juventus-Inter è sempre una sfida a parte. Non c’è una favorita indipendentemente dall’andamento in campionato. Sono sempre grandi partite, c’è un grande tifo e non solo per i tifosi delle due squadre, tutti amano vedere questa sfida“.