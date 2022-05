Colpo di scena: “Addio Perisic all’Inter, accordo col top club”

L’Inter non ha colto i segnali per il rinnovo di contratto, ora il calciatore ha raggiunto l’accordo con un club di Premier League

Ivan Perisic è stato il protagonista indiscusso della finale di Coppa Italia vinta dall’Inter sulla Juventus, a coronamento dell’ennesima grande stagione in maglia nerazzurra. Si è messo in mostra partita dopo partita, quasi a voler convincere il mondo del suo immenso valore.

Ad aver atteso fin troppo sul rinnovo di contratto però è stata proprio la dirigenza nerazzurra. Lo stesso esterno croato, fresco di premiazione come ‘MVP’ della partita, ha lamentato il suo disappunto nei confronti del club per il quale è ancora visto come un elemento imprescindibile. Questo grande controsenso ha dunque condotto ad un ulteriore raffreddamento del rapporto che intercorre tra le parti, così Perisic sembra destinato a lasciare l’Inter per raggiungere la Premier League.

Sabatini: “Perisic in accordo col Chelsea, mancano le formalità”

Secondo quando riportato dal giornalista Sandro Sabatini a ‘SportMediaset’, il croato avrebbe raggiunto l’accordo con il Chelsea di Tuchel. “Mancano le visite mediche, le firme, i dettagli: se il trasferimento non si concretizzasse sarebbe già un colpo di scena. La notizia del giorno è che Perisic è vicino al Chelsea”, dice. Non c’è ancora nessuna conferma, eppure se così fosse l’Inter si sarebbe fatta sfuggire dalle mani con ingenuità un pezzo pregiato a parametro zero.