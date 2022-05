Tempo scaduto, addio Inter deciso: andrà all’estero

In estate l’Inter dovrà andare anche sistemare alcuni tasselli ancora senza collocazione. Di rientro dall’avventura a Cagliari anche Dalbert: prezzo e destinazione

Tanti i prestiti in giro per l’Italia ed anche per l’Europa per l‘Inter che al termine di questa annata dovrà andare a sistemare ogni tassello al proprio posto. Tra i vari calciatori in questo momento altrove c’è anche il brasiliano Dalbert, mai particolarmente convincente all’Inter ed attualmente in lotta per la salvezza con la maglia del Cagliari in un’altra annata per la verità non molto semplice.

I sardi hanno vissuto una stagione molto complesso con ben tre allenatori ad alternarsi in panchina ed una situazione complessiva che si è fatta via via più scottante fino a finire nella zona retrocessione. 27 presenze in questa Serie A per Dalbert che non è riuscito comunque a dare un contributo numericamente tangibile dal punto di vista di gol e assist, fermandosi ad appena due passaggi vincenti.

Calciomercato Inter, Dalbert via da Cagliari: andrà all’estero, la cifra

A prescindere da come finire l’annata a Cagliari, l’avventura in Sardegna dell’esterno brasiliano terminerà in estate col rientro alla base all’Inter in attesa poi di una nuova e definitiva collocazione. I nerazzurri dal canto loro hanno tutte le intenzioni di cederlo una volta per tutte andando a monetizzare con un affare da almeno 7/8 milioni di euro.

Una cifra questa che il Cagliari non tirerebbe fuori, motivo per cui il brasiliano ex Fiorentina potrebbe essere ceduto all’estero.