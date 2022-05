Interlive | Incontro a fine stagione anche con agente Handanovic: i dettagli

Incontro rinviato a fine stagione quello tra Handanovic e il suo entourage. Tutto quello che c’è da sapere

Ciò che è certo, è che, visto il delicato momento nel quale si trova l’Inter, entrambe le parti si siederanno a tavolino a fine stagione per poter trattare il rinnovo di contratto del proprio capitano. Un accordo del quale si parla ormai da tempo, ma resta da far presente anche che ad ora nessuna intesa è stata ancora trovata e intanto questa situazione incomincia a dare il via a nuovi risvolti.

Stando a quanto raccolto infatti da InterLive.it circa le intenzioni di Samir Handanovic, il classe ’84 si sarebbe leggermente indispettito per la decisione – presa da parte del club – di aver voluto rimandare il discorso legato al prolungamento di contratto a fine stagione. Dunque – proprio come accaduto con Perisic – a fine stagione si terrà l’incontro per poter trattare il rinnovo del portiere sloveno. Preso atto del fatto che l’estremo difensore percepisce – ora come ora – intorno ai 3,2 più bonus, l’Inter offre una cifra che si aggira sui 2 milioni di euro circa (per la durata si pensa al prolungamento di un altro anno di contratto con l’eventuale inserimento di un’ulteriore opzione di rinnovo per un’altra stagione). La dirigenza nerazzurra è desiderosa di trattenerlo, in modo tale da poter permettere ad Onana di inserirsi in un ambiente a lui del tutto nuovo. così facendo, l’ex Udinese potrebbe addirittura incominciare dal 1′, fino ad arrivare a giocarsi ogni qualvolta il posto da titolare. Sarebbe quindi sorprendente, se lo sloveno – il quale compie 38 anni a luglio – arrivasse a prendere in considerazione la decisione di non voler rinnovare.