Interlive | Rinnovo Perisic e le voci sulla Juve: la situazione

A Perisic non sono andate giù le ultime dichiarazioni di Marotta e la decisione dell’Inter di rimandare il discorso rinnovo a fine stagione

Perisic alla Juve? Non ci sono arrivate conferme ai rumors degli ultimi giorni riguardo il forte interesse dei bianconeri per l’esterno croato, con tanto di offerta pronta. Le priorità di Agnelli e soci ora sono Pogba e Di Maria. Idem sullo sbandierato accordo col Chelsea, che ora non ha nemmeno una dirigenza.

Interlive.it ha raccolto invece nuove conferme circa le intenzioni del classe ’89, indispettitosi per le ultime dichiarazioni di Marotta e per la decisione del club di rimandare il discorso prolungamento a fine stagione, e della stessa Inter di proseguire insieme, trovando un’intesa. I nerazzurri possono, con l’aggiunta di altri bonus più o meno facilmente raggiungibili, alzare l’ultima offerta che è di 4 milioni netti più bonus per un totale inferiore ai 5, la cifra che potrebbe ‘accontentare’ Perisic. L’amico-agente del 44 nerazzurro, Frane Jurcevic (è anche suo padrino) è stato da noi contattato ma sul futuro del suo assistito non ha voluto esprimersi. Ci sta onde evitare il rischio di altre polemiche in un momento delicato e decisivo per la stagione dell’Inter, con la quale si incontrerà a fine campionato oppure già la prossima settimana qualora lo Scudetto dovesse decidersi stasera.