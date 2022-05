Inter Primavera: l’Avellino interessato a due giovani della squadra di Chivu

Inter, i ragazzi di mister Chivu già al centro delle voci di mercato per iniziare la loro carriera professionistica

La Primavera di Mister Chivu ha raggiunto le semifinali del campionato Primavera dopo essersi piazzata al secondo posto dietro alla Roma e davanti a Cagliari, Atalanta e Juventus. In attesa di conoscere l’avversaria che affronterà il prossimo 28 maggio, sono tanti i calciatori che nella prossima stagione inizieranno la loro avventura da professionisti. Il giovane Cesare Casadei è già stato inserito sul taccuino del ds dell’Avellino Enzo De Vito.

Come ha spiegato il sito sportivo della squadra campana, non ci sarebbe solo l’ottimo centrocampista tra i giocatori che piacciono alla formazione irpina, ma anche il terzino Mattia Zanotti, calciatore polivalente di soli 19 anni che in questa stagione non solo ha raggiunto 17 presenze e 2 assist nel campionato di categoria, ma ne ha fatte anche 6 in Youth League. Inoltre ha anche avuto l’onore di debuttare con la squadra di Simone Inzaghi, nella sfida di inizio campionato contro il Cagliari, entrando per sostituire Ivan Perisic. La squadra campana ha terminato la stagione al quarto posto nel girone C della serie C, ma è già stata eliminata dal Foggia durante i play-off. In ogni caso a fine stagione, la società nerazzurra cercherà di trovare la soluzione migliore, per permettere ai suoi giovani canterani di poter iniziare nel migliore dei modi la carriera professionistica.