Inter, è l’ultima di Socios: UFFICIALE il cambio sponsor

Con una nota, il ‘Corriere dello Sport’ conferma la decisione dell’Inter di voler cambiare sponsor di maglia dalla prossima stagione

Lo si era ipotizzato, adesso è ufficiale: l’Inter non adotterà più ‘$INTER’ come sponsor di maglia per la prossima stagione. Quella contro la Sampdoria sarà pertanto l’ultima partita con il prodotto di ‘Socios‘ in sovrimpressione sul tessuto tecnico indosso ai calciatori nerazzurri.

Intanto, per commiato, verrà impressa una scritta del tutto inedita. A prendere il suo posto nell’imminente futuro ci potrebbe essere, stando ad alcune stime e leak trapelati nel tempo, ‘Digitalbits‘. Lo stesso che occupa attualmente lo spazio pettorale della maglia giallorossa della Roma.