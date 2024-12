Bastoni rivela il segreto di Inzaghi: il rischio è enorme

Alessandro Bastoni ha rivelato il segreto di Simone Inzaghi, che potrebbe cambiare i prossimi mesi: c’è un rischio enorme

L’Inter deve ruotare le proprie forze su più piani in questa stagione, con la chiara volontà di essere competitiva su tutti i fronti e non lasciare nulla al caso per continuare a vincere. Il gruppo forte è rimasto dopo la conquista della seconda stella, e proprio da lì si è ripartiti cercando di ottenere il massimo in campionato e in Champions League.

Non è una novità, però, che gli impegni infrasettimanali possano togliere diverse energie a chi invece vuole primeggiare in Serie A, soprattutto in una stagione come quella attuale dove gli impegni sono aumentati a dismisura e si deve pensare anche alla salute degli atleti, spesso costretti a recuperare da infortuni e stop muscolari.

In molti hanno sottolineato anche che spesso, in questa prima parte di stagione, Simone Inzaghi ha deciso di preservare i suoi calciatori migliori per il campionato, operando un po’ più di turnover in Champions League. Presto, però, le cose potrebbero cambiare e lo dimostrano le ultime parole di Alessandro Bastoni.

Bastoni e gli impegni tra campionato e Champions: cosa farà Inzaghi

Bastoni è uno dei simboli del presente e del futuro dell’Inter, un difensore imprescindibile per i successi della Beneamata. L’ex Atalanta ha rilasciato una bella intervista a Fabrizio Biasin per ‘Libero’ e non ha avuto molti dubbi su cosa valesse la pena scegliere tra un altro scudetto e una finale di Champions League.

Il giornalista gli ha chiesto: “Puoi scegliere solo un’opzione: Scudetto numero 21 o un’altra finale di Champions?”. E ha avuto la risposta all’istante: “Non ho alcun dubbio: un’altra finale di Champions”, ha dichiarato il difensore. Ciò potrebbe essere alla base anche del pensiero di Inzaghi.

Il tecnico di Piacenza, infatti, alle porte della primavera, e considerando gli scontri diretti che garantirà la massima competizione europea, potrebbe invertire le gerarchie e conservare gli uomini migliori per la Champions. Questo potrebbe essere un grosso rischio, visto che si tratta di un torneo imprevedibile, dove spesso non vince la squadra migliore, ma la più fortunata o la più in forma. Semplicemente chi ha la serata migliore.

È chiaro che fino a quando l’Inter potrà cercherà di dare il massimo in qualsiasi partita, ma a un certo punto forse bisognerà davvero scegliere.