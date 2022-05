Conte lo ‘scippa’ all’Inter: l’offerta cash che fa saltare tutto

La fascia destra dell’Inter ha subito diversi cambiamenti negli ultimi anni. Da Hakimi a Dumfries il passaggio è stato completato ma non mancano le voci sia sull’olandese che su nuovi esterni. Uno di questi profili piace a Conte

Antonio Conte e l’Inter si sono separati la scorsa estate, così come i nerazzurri ed Achraf Hakimi, esterno destro marocchino che è approdato a suon di milioni al Paris Saint Germain. Al suo posto i nerazzurri hanno ingaggiato l’ottimo Denzel Dumfries, che ha messo in scena una buona stagione personale, non facendo troppo rimpiangere il predecessore. Si è quindi stabilizzata la corsia di destra dell’Inter al netto di possibili interessamenti per l’olandese, accostato anche al Bayern Monaco che però potrebbe avere altre idee.

Qualora la corsia di destra cambiasse ancora proprietario ecco che tra i profili seguiti dall’Inter potrebbe prendere piede quello di Nahuel Molina, autore di una grande stagione all’Udinese e osservato da altri top club. È proprio sull’argentino che potrebbero incrociarsi nuovamente le strade dell’Inter e di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, per Molina ci prova anche Conte: 30 milioni cash per convincere l’Udinese

Molina, in attesa della chiusura della stagione, ha messo a referto ben 6 gol e 4 assist in Serie A, dimostrandosi tra i migliori esterni destri del torneo per rendimento e costanza. L’argentino ha ancora anche margini di miglioramento, e complessivamente impressiona sia per corsa che per spiccate capacità tecniche. Caratteristiche ideali da laterale a tutta fascia che possono attirare anche l’ex interista Antonio Conte, che per il suo Tottenham, o anche in un’eventuale prossima destinazione, potrebbe puntare proprio sul classe 1998.

A differenza dell’Inter che proverebbe a diluire la cifra utile a convincere l’Udinese con contropartite tecniche eventuali, gli Spurs non avrebbero particolari problemi a mettere sul piatto 30 milioni di euro cash, provando così a sbaragliare la concorrenza che comprende anche se non soprattutto la Juventus e i rivali dell’Arsenal.