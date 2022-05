Serie A, 38esima giornata: sarà Di Bello l’arbitro di Inter-Sampdoria

Inter-Sampdoria affidata a Di Bello. La designazione arbitrale completa di questa gara valevole per la 38esima giornata di Serie A

E’ stata resa nota nella giornata di oggi l’intera designazione arbitrale di Inter–Sampdoria, gara in programma il prossimo 22 maggio allo stadio ‘Meazza’ alle ore 18 e valevole per la 38esima ed ultima giornata di Serie A.

Inter–Sampdoria affidata a Marco Di Bello. A lui l’arduo ed entusiasmante compito di dirigere una gara così delicata per le sorti nerazzurre possiamo dire. Da un lato troviamo appunto l’Inter di Simone Inzaghi – fresca di vittoria maturata contro il Cagliari alla ‘Sardegna Arena’ – mentre dall’altro la Sampdoria di Marco Giampaolo, reduce dalla roboante vittoria ottenuta contro la Fiorentina per 4-1. Il giudice di gara della sezione arbitrale di Brindisi sarà affiancato dal duo Preti–Giallatini. Quarto uomo designato Pezzuto, mentre al VAR ci saranno direttamente Irrati e Meraviglia. Scopriamo insieme tutti i precedenti.

Inter-Sampdoria, arbitra Di Bello: i precedenti con entrambe le squadre e non solo

Fischietto tutto pugliese per l’occasione. Non a caso, sarà proprio Marco Di Bello a condurre Inter–Sampdoria. L’arbitro della sezione di Brindisi ha già avuto a che fare in passato con entrambe le squadre. Storico tutt’altro che penoso per quanto riguarda i nerazzurri. Il direttore di gara ha già diretto in ben 12 circostanze gli attuali campioni d’Italia: 8 vittorie, 4 sconfitte e 0 pareggi raccolte dalla ‘Beneamata’. Nove i precedenti – insoddisfacenti ad ora – con i blucerchiati invece, con un bilancio di: 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte.