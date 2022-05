Handanovic e il rinnovo con l’Inter: la risposta è arrivata

Dal 2012 all’Inter, della quale è capitano da tre anni, Samir Handanovic ha il contratto in scadenza a giugno

Qualche giornale e media più o meno mainstream aveva messo in dubbio il suo rinnovo, per noi di Interlive.it invece non ce n’erano: Samir Handanovic rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno. L’incontro di fine stagione servirà proprio a questo, alle firme e alla conseguente ufficializzazione del matrimonio celebratosi nell’estate 2012.

Handanovic ha detto sì, scrive stamane il ‘Corriere dello Sport’ che solo ieri aveva ipotizzato un suo addio, all’offerta nerazzurra: contratto annuale da circa 2,5 milioni (noi sappiamo sui 2 milioni, ma la sostanza non cambia), con magari opzione per un’altra stagione. Prossimo al compimento dei 38 anni, il capitano dell’Inter si giocherà il posto da titolare con Onana, preso a zero da Marotta e Ausilio. Se le cose andranno per il verso giusto, il camerunese raccoglierà poi l’eredità del numero uno sloveno.