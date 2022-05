Sgarbo a Mourinho: dalla Roma all’Inter a costo zero

Inter a caccia di rinforzi per il centrocampo considerati i sicuri addii di Vidal e Vecino e quello possibile di Gagliardini

L’Inter guarda in casa Roma per rinforzare un centrocampo che ‘perderà’ sicuramente Vidal e Vecino. E forse anche Gagliardini, di certo non centrale nei piani di Inzaghi, oltre che in scadenza a giugno 2023.

Possibile ‘sgarbo’ a Mourinho. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i nerazzurri hanno messo gli occhi su Henrikh Mkhitaryan, autore di una eccellente stagione e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il 33enne armeno ha esperienza a livello internazionale e in giallorosso ha dimostrato di saper interpretare quasi tutti i ruoli di centrocampo, in particolare quello di mezz’ala.

Calciomercato Inter, Mkhitaryan vuole 4 milioni per due anni

La società dei Friedkin è ancora convinta di trovare una intesa per il rinnovo, anche se le richieste dell’ex Manchester United – biennale da 4 milioni di euro – sono piuttosto elevate. Elevate anche per la stessa Inter, considerato che poi il calciatore non sarebbe almeno in partenza un titolare della squadra di Inzaghi, a quanto pare un suo estimatore. Vedremo quindi se i nerazzurri proveranno un affondo oppure l’interesse non avrà un seguito.