“L’Inter annuncerà Dybala nel giro di 10 giorni”

Il Corriere della Sera si sbilancia e rassicura in merito alla faccenda tra Dybala e l’Inter

Una stagione agrodolce quella appena conclusasi per quanto riguarda l’Inter. I nerazzurri infatti, malgrado non siano riusciti nel loro intento di portare con se la seconda stella, si sono comunque resi una delle principali protagoniste di questa stagione riuscendo a conquistare la bellezza di due trofei in questa stagione e pensano ora al mercato che verrà.

Uno dei nomi più chiacchierati in vista della prossima sessione di calciomercato estiva è sicuramente quello di Paulo Dybala. L’argentino infatti – dopo il mancato rinnovo con la Juventus – ha scatenato una vera e propria asta su di sè, ma come svelato da Interlive.it è in dirittura il suo approdo a zero all’Inter. E il ‘Corriere della Sera’ di oggi conferma, scrivendo che “L’acquisto di Dybala sarà annunciato nel giro di 10 giorni“.