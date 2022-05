Interlive | Nuove conferme su Dybala-Inter: le ultime

Paulo Dybala ha salutato sui social la Juventus che ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza a giugno. A meno di sorprese il suo futuro sarà all’Inter

Ieri Paulo Dybala ha salutato la Juventus, che lascerà ufficialmente e a malincuore il prossimo 30 giugno. Lo scorso 5 aprile abbiamo scritto che la sua priorità e la sua scelta per il futuro è l’Inter. Nuove informazioni raccolte da Interlive.it ribadiscono la volontà dell’argentino e quella di Marotta, suo grande estimatore, di regalarlo a Simone Inzaghi.

Solo l’ingresso in scena di un grande club straniero potrebbe far cambiare idea al classe ’93 di Laguna Larga, che coi nerazzurri viaggia verso la firma su un contratto di tre-quattro anni da circa 7-7,5 milioni a stagione. Gli farà spazio Sanchez, in attesa di capire cosa succederà con Lautaro. Ma l’arrivo di Dybala, come abbiamo sempre detto, non era e non sarà affatto legato alla partenza del dieci interista, che ieri con la doppietta al Cagliari ha raggiunto quota 25 gol in stagione.