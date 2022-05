Bastoni: “Grazie a tutti per aver contribuito a rendere più speciali e indimenticabili questi mesi”

Inter, il difensore Alessandro Bastoni ha inviato un messaggio dopo la bella stagione appena terminata

Da una parte le cose positive: una stagione con la felicità dei due trofei vinti e una notte magica, seppure amara, in quel di Liverpool in uno stadio come Anfield Road dove poche squadre non solo non hanno vinto ma sono uscite sconfitte, compresa la Grande Inter che però nella gara di ritorno fece l’impresa. Dall’altra parte, un secondo posto beffardo alle spalle di un Milan per nulla trascendentale, che però ha saputo sfruttare le pause della squadra di Simone Inzaghi derby di ritorno compreso. In merito a tutto questo, il difensore Alessandro Bastoni ha voluto esprimere le sue emozioni tramite il suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “È stata una stagione lunga e ricca di avvenimenti, tante sono state le serate dure e piene di imprevisti ma altrettante sono state le soddisfazioni: Supercoppa, Coppa Italia e quella notte in cui abbiamo espugnato Anfield anche se ciò non è bastato per qualificarci. Una squadra unita che ha affrontato ogni partita e ogni allenamento con la serietà e la determinazione che ci ha portato a concludere questa stagione non come avremmo voluto ma comunque in modo positivo, dimostrando carattere e voglia di lottare. Grazie alla società, ai compagni e ai tifosi per aver contribuito a rendere ancora più speciali e indimenticabili questi mesi”.