Bastoni e il forte legame con l’Inter: messaggio via social

Bastoni esce allo scoperto e si schiera apertamente contro tutto e tutti. Il messaggio fatto trapelare via social

Una volta che questo campionato di Serie A 2021-22 è terminato a tutti gli effetti, molteplici sono i nodi ai quali l’Inter si trova ora a dover far fronte e tra questi c’è n’è uno riguardante anche la complicata situazione legata ad Alessandro Bastoni, ma il difensore nerazzurro non ci sta e ha così deciso di uscire allo scoperto.

Reduce indubbiamente da una delle sue miglior stagioni a livello di rendimento, Alessandro Bastoni ha così continuato ad incantare tutti e a dar prova una volta per tutte di quelle che sono tutte le sue qualità. Non a caso, il difensore nerazzurro – durante tutto il corso di questa stagione – è stato in grado di raccogliere ben 44 presenze, 1 gol e addirittura 3 assist. Numeri che non a caso, hanno certamente impressionato diverse big europee come: Tottenham, Manchester United e Manchester City. Chiaramente, durante la prossima estate, l’Inter sarà quasi necessariamente obbligata a dover cedere un proprio big e tra questi potrebbe esserci anche Bastoni, ma intanto, a sottolineare una volta per tutte la propria posizione, ci ha pensato direttamente in prima persona lo stesso classe ’99 sui propri profili social.

Il messaggio lanciato via social da Bastoni: il difensore nerazzurro non ci sta

Durante questi ultimi anni, uno che si è certamente contraddistinto per via del suo attaccamento alla maglia – oltre ai già noti Andrea Ranocchia, Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio – è stato proprio lo stesso Alessandro Bastoni. Il difensore classe ’99 è approdato a Milano in punta di piedi nell’ormai lontano 2019 e da lì ha potuto mettersi in evidenza per via delle sue grandi qualità – non soltanto a livello difensivo – ma anche in fase di impostazione. L’ex Atalanta e Parma (tra tutte) vede soltanto l’Inter nel proprio futuro e non ha quindi minimamente intenzione di lasciare la ‘Beneamata’; proprio come anche fatto vedere sul proprio profilo Instagram con una storia pubblicata recentemente.