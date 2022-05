Dumfries a rischio cessione: Inzaghi ha già ‘scelto’ l’erede

Dumfries viaggia ancora verso il rischio di una nuova cessione ma intanto Inzaghi ha già scelto il proprio erede

Con l’apertura della finestra di calciomercato estiva che è ormai alle porte, l’Inter incomincia già a progettare il proprio futuro in vista della prossima stagione e tra i tanti nodi che necessitano ancora di essere sciolti una volta per tutte, c’è n’è uno riguardante proprio il rinnovo di Ivan Perisic.

Proprio a proposito di questo, non si esclude che l’eventuale sostituto di Denzel Dumfries – anche lui in lizza per poter partire – possa essere lo stesso Ivan Perisic, ovviamente qualora il croato dica sì – proprio come dovrebbe – all’ultima offerta di rinnovo da 5 milioni di euro a stagione. L’apporto dell’ex Bayern Monaco sulla corsia di destra, è un’idea che balena da tempo nella testa di Simone Inzaghi, a tal punto che una volta, il tecnico piacentino ha optato per l’inserimento di entrambi a gara in corso (seppur il croato avesse agito da seconda punta in quella circostanza). Così facendo, Robin Gosens avrebbe la possibilità di poter finalmente agire appieno sull’out di sinistra; chiaramente con un ulteriore innesto sulla fascia, la quale potrebbe essere rafforzata poi da un giovane. In virtù di ciò, occhio appunto alla pista Cambiaso del Genoa; il calciatore resta da gennaio scorso un obiettivo sensibile di Marotta e soci.

A causa del serio infortunio, rimediato lo scorso 22 maggio in campionato contro la Sampdoria, Ivan Perisic non potrà essere presente al raduno della propria nazionale e così facendo, l’ex Bayern Monaco sarà costretto a dover restare fermo per almeno circa due mesi. Ecco il comunicato ufficiale della Croazia: “Il vice-capitano della nazionale croata, Ivan Perišić, salterà al raduno di giugno. Ivan, ti auguriamo una pronta guarigione!”.