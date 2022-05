Interlive | Incontro confermato: oggi l’Inter vuole chiudere la pratica Dybala

Dybala vicinissimo a firmare con l’Inter: in giornata l’incontro tra la dirigenza nerazzurra e Jorge Antun

Non è più una notizia ormai, ma è confermato l’incontro di oggi tra la dirigenza dell’Inter e Jorge Antun, rappresentante di Paulo Dybala. Incontro che, ci dicono, avverrà alla ormai famosa Villa Bellini, anche se non è escluso possa venir cambiata la sede per dribblare i tanti cronisti che saranno presenti sul posto.

Come raccolto da Interlive.it, l’Inter oggi vuole formalizzare e chiudere l’operazione portata avanti in questi mesi da Beppe Marotta. Complice il grande feeling instaurato negli anni alla Juventus, ci risulta che l’Ad interista abbia innanzitutto ‘trattato’ in prima persona con lo stesso Dybala, tenendo al contempo contatti frequenti col suo procuratore, o meglio dire amico di fiducia della famiglia del classe ’93. A cui, ripetiamo, farà spazio Alexis Sanchez. Dybala, che ha scelto l’Inter da tempo non ricevendo – sondaggi esplorativi a parte – offerte concrete da altri grandi club, dovrebbe firmare con la società di Suning un triennale con opzione o direttamente un quadriennale da circa 7-7,5 milioni a stagione.