Lautaro Martinez annuncia di Dybala: “Ho parlato con Paulo e mi ha detto che..”

Lautaro Martinez torna a parlare nuovamente di Dybala e dice chiaramente una volta per tutte come stanno davvero le cose

Una volta che il campionato è ora come ora giunto al termine, giustamente, è nuovamente tempo di nazionali e questa volta, ad uscire una volta per tutte allo scoperto tramite un’intervista, ci ha pensato direttamente Lautaro Martinez, soffermandosi non soltanto sul suo connazionale Paulo Dybala ma anche su molti altri temi.

Intervistato ai microfoni di ‘Tyc Sports’, Lautaro Martinez, dopo aver fatto presente del periodo che lui e la sua Argentina si apprestano a vivere, ha potuto soffermarsi a lungo sulla situazione che Paulo Dybala sta affrontando in questo momento: “Io e Paulo non abbiamo ancora toccato l’argomento. Sicuramente si è parlato di tante cose: in primis della sua situazione e di tutto, ma oggi lui pensa soltanto alla Nazionale e chiaramente, il suo futuro si deciderà quando tutte queste partite saranno terminate. Lo conosco da tempo, è un giocatore che ha molta qualità e molta personalità e spero quindi che possa giocare dove si sente più a suo agio, dove è felice insomma”.

Calciomercato Inter, cosa filtra a tutti gli effetti da Appiano in merito alla situazione di Dybala e cosa c’è dietro a quell’indizio social

Proprio come sottolineato da InterLive.it durante questi ultimi mesi, ormai è soltanto questione di tempo per far sì che le strade di Paulo Dybala e quella dell’Inter si concilino appieno e proprio per questo si attende soltanto la fumata bianca. Da tempo si parla di un ingaggio intorno ai 7-7,5 milioni a stagione e così facendo, il classe ’93 si legherà ai nerazzurri per i prossimi tre anni (con l’opzione di un ulteriore anno di contratto o direttamente un quadriennale). Per di più, a far sconvolgere ulteriormente – in maniera positiva chiaramente – gli animi nerazzurri ci ha pensato direttamente Joaquìn Correa, il quale ha lanciato direttamente un indizio social nelle ultime ore, pubblicando una storia Instagram assieme al suo connazionale; prossimo a vestire anche i colori nerazzurri.