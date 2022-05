Addio Vidal: annuncio ufficiale da parte dell’entourage

Vidal e l’Inter sempre più lontani ma questa volta ci ha pensato direttamente l’entourage del giocatore a fare ulteriore chiarezza

Se n’è parlato tanto negli ultimi tempi a proposito di questa situazione ed è ormai chiaro che Arturo Vidal e l’Inter siano arrivati a tutti gli effetti di fronte ad un bivio, a tal punto che il cileno è prossimo a lasciare i nerazzurri già durante questa sessione di calciomercato estiva.

E’ ormai cosa fatta dunque l’addio di Arturo Vidal dall’Inter, anche se – al momento – non c’è ancora l’ufficialità. Il cileno, dopo aver indossato la casacca nerazzurro in questi ultimi due anni, è prossimo a lasciare Milano – probabilmente con destinazione estera – e questa volta, a fare ulteriore chiarezza, ci ha pensato direttamente l’agente del calciatore stesso. Una volta intervenuto ai microfoni di ‘Espn’ quindi, André Cury ha poi così esordito: “E’ vero, il giocatore è stato offerto al Flamengo, club il quale non ha ancora dato alcuna risposta. Abbiamo fatto presente inoltre che Arturo farà tutto il possibile per poter giocare lì. Il Flamengo resta quindi la sua priorità”.