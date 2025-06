Nuovo colpo Inter e beffa al Milan, Marotta conferma tutto: “Un talento nel suo ruolo”

Il presidente dell’Inter ha risposto sul mercato prima della sfida con il Fluminense valevole per gli ottavi del Mondiale per Club

“È una partita molto importante che ci darebbe l’opportunità di passare il turno. Ci teniamo molto a proseguire questa bella esperienza e a difendere la storia del club”. Così A ‘Sport Mediaset’ Beppe Marotta prima del match col Fluminense che mette in palio la qualificazione ai quarti del Mondiale per Club.

Il presidente dell’Inter ha poi risposto sul mercato, partendo da Bonny che domani effettuerà le visite mediche: “Se potrà raggiungerci negli Stati Uniti? Non lo so, questo deve valutarlo Chivu con la società. Non credo, ma questa domanda ce la faremo dopo la gara di oggi”.

Sul forte interesse per Leoni, e cioè sulla sfida al Milan per il promettente centrale del Parma, Marotta è uscito allo scoperto: “Si tratta di un profilo interessantissimo nello scenario calcistico italiano e per il futuro della Nazionale”.

“Siamo davanti ad un talento del suo ruolo – ha sottolineato – poi c’è un percorso di vita da seguire. Ci piace e non lo nascondo, però non c’è da ipotizzare alcun contatto per una negoziazione concreta”.

Calhanoglu-Galatasaray, Marotta non chiude: “Il calcio è imprevedibile”

A ‘Dazn’ si è espresso anche in merito a Calhanoglu e alle nuove voci dalla Turchia sul suo passaggio al Galatasaray: “Non registriamo nessuna notizia diversa, lui è in vacanza e poi risponderà alla nostra convocazione.

Il calcio è imprevedibile, quello che non succede oggi può succedere domani, ma riteniamo che non ci siano elementi che ci facciano immaginare Calhanoglu lontano da Milano nella prossima stagione”.

Per ‘Dazn’ il turco ha un accordo col Galatasaray per un contratto da 10 milioni a stagione. Come scritto da Interlive.it, il turco potrebbe chiedere ufficialmente la cessione dopo il Mondiale per Club.