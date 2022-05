Thiago Motta: la sua avventura allo Spezia sembrerebbe già terminata, probabile ritorno al Psg

Inter, l’x giocatore del ‘Triplete’ Thiago Motta ha già terminato la sua avventura allo Spezia nonostante la salvezza raggiunta

L’ex centrocampista prima del Genoa e poi dell’Inter del ‘Triplete’ Thiago Motta, è riuscito nella scorsa stagione a portare lo Spezia ad un’insperata salvezza dopo un inizio di campionato sicuramente poco positivo. La società, decise di dare lo stesso fiducia al tecnico, ma i rapporti non erano più tanto idilliaci e, nonostante un finale di campionato in crescendo che ha portato la squadra ligure alla salvezza, il divorzio tra il club e il tecnico sembrava ormai abbastanza probabile. La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, ha confermato l’ormai inevitabile fine del rapporto tra il tecnico e la società, con l’ex Inter che probabilmente farà ritorno al Psg cosa che sembrava già risaputa qualche giorno fa. Per quanto riguarda il nuovo allenatore dello Spezia per la prossima stagione 2022/23, in pole position dovrebbe esserci l’ex tecnico dell’Udinese Luca Gotti, che nello scorso campionato venne esonerato e sostituito da Gabriele Cioffi.