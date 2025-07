È Ufficiale, fuori 5 mesi per infortunio: colpo di scena Thuram

Il futuro del francese ritorna ad essere al centro di alcune indiscrezioni di calciomercato. E attenzione ad una possibilità nelle prossime settimane

Il like di Thuram al post di Calhanoglu ha riportato al centro della discussione il futuro del francese. L’ipotesi di una partenza del giocatore non è da escludere. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 85 milioni di euro e questa da sempre rappresenta una sorta di minaccia per una sua permanenza in nerazzurro.

Naturalmente non sarà semplice sborsare una cifra simile durante il calciomercato estivo, ma le prestazioni del transalpino, soprattutto nella prima parte di stagione hanno richiamato l’attenzione di diverse squadre.

E attenzione alla possibilità per Thuram. L’infortunio è più grave del previsto e non è da escludere che il giocatore possa essere offerto al club per sostituirlo. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e molto dipenderà dalla volontà della squadra di puntare sul francese.

Calciomercato Inter: Thuram proposto ad una big?

Il futuro di Thuram all’Inter è ritornato nuovamente in bilico. Nelle ultime ore è uscita la possibilità di un trasferimento al Bayern Monaco dopo il grave infortunio di Musiala. Il tedesco ha rimediato una frattura del perone sinistro oltre che diversi danni ai legamenti. Per lui almeno cinque mesi di stop e il transalpino potrebbe essere offerto ai bavaresi come sostituto.

Thuram-Bayern: ipotesi molto difficile

Per il momento l’ipotesi Thuram-Bayern non sembra essere destinata a decollare per diversi motivi. L’Inter non si opporrebbe all’addio del francese, ma non avrebbe intenzione di scendere sotto gli 85 milioni di euro della clausola rescissoria. Una cifra importante e che i bavaresi non sembrerebbero intenzionati a spendere.

Senza dimenticare che, in caso di un ritorno sul mercato per sostituire Musiala, il Bayern Monaco potrebbe andare su un profilo più giovane. Insomma, tutte cose che fanno pensare al fatto che l’ipotesi Thuram alla corte di Kompany è praticamente impossibile. Poi sappiamo come il calciomercato estivo è particolare e le sorprese possono essere dietro l’angolo.

Ma per adesso l’ipotesi Thuram per il Bayern non è assolutamente una priorità. Per il momento l’Inter lo aspetta in ritiro per iniziare una stagione con lui. Poi vedremo come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte del club nerazzurro sul francese. Comunque le idee in viale della Liberazione sono molto chiare.

La posizione dell’Inter su Thuram

La posizione dell’Inter su Thuram è molto chiara. I nerazzurri non escludono una sua partenza, ma c’è una clausola rescissoria di 85 milioni di euro e, in caso di una proposta simile, si potrebbe iniziare a ragionare su una sua partenza.