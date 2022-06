Nessun rilancio e ora l’Inter è a un passo: i dettagli

L’Inter sta portando a termine l’ennesima operazione a costo zero. Le ultime

Finora non c’è stato alcun rilancio da parte della Roma, questo vuol dire che Mkhitaryan è sempre più vicino al trasferimento all’Inter.

Ricordiamo che Marotta e Ausilio hanno di fatto esaudito le sue richieste, mettendo sul piatto un biennale da 3,5 milioni più bonus e un incentivo alla firma di circa 2 milioni. Si attendeva un rilancio dei giallorossi, ma ciò non è avvenuto. Il passaggio dell’armeno in nerazzurro, a costo zero, è dunque davvero a un passo, tanto che in casa Inter si sta già ragionando sulle visite mediche.