Il Chelsea non ci sta: tentativo di scambio alla pari con Lukaku

Prende corpo un’ipotesi di scambio che avrebbe del clamoroso e intanto Lukaku si allontana sempre più dal Chelsea

Il fatto che Romelu Lukaku veda nella sua testa soltanto un futuro a tinte nerazzurre è ormai chiaro a tutti, ma ora, nelle ultime ore, starebbe prendendo sempre più forma un’ipotesi di scambio che avrebbe del clamoroso. L’Inter è ora avvisata.

Il belga spinge sempre più – e di giorno in giorno – per poter tornare un’altra volta – e in questo caso definitivamente – a Milano, a tal punto che ‘Big Rom’ avrebbe già fatto presente alla sua ex dirigenza che sarebbe addirittura disposto a ridursi l’ingaggio (attualmente percepisce 14 milioni di euro). Ora come ora quindi, resta questa l’unica ipotesi (assieme a quella del prestito chiaramente) che consentirebbe il riapprodo di Romelu Lukaku all’Inter; anche se, dal canto proprio, il Chelsea potrebbe giustamente arrivare a fare muro una volta per tutte, preferendo quindi incassare soldi – in modo tale da poter ripagarsi del maxi investimento fatto durante l’estate scorsa – oppure facendo una sorta di scambio per poi prendersi un altro big ed è così infatti che starebbe prendendo il volo una nuova ed assurda ipotesi di scambio con uno degli attaccanti più forti d’Europa: vale a dire Robert Lewandowski.

Calciomercato Inter, l’affare Lukaku rischia di allontanarsi sempre più: il Bayern intanto si gioca la carta Lewandowski

Stando a quanto riportato da ‘El Nacional’ infatti, la nuova proprietà dei ‘Blues’ starebbe pensando di proporlo direttamente al Bayern Monaco, in cambio del cartellino di Robert Lewandowski. Anche lo stesso classe ’88 vede – ora come ora – il proprio futuro lontano dalla Baviera e così facendo quindi, potrebbe trattarsi di uno scambio più che alla pari – al momento – anche se di difficile realizzazione. Romelu Lukaku non vuole altro che non sia l’Inter e l’ex Borussia Dortmund, come noto, non desidera altro che il Barcellona.