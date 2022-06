Bastoni e l’addio all’Inter: conferme dall’Inghilterra

Il Tottenham ha palesato l’interesse per Bastoni e lui ha le idee piuttosto chiare sul suo futuro all’Inter

Dopo aver accolto a braccia aperte Ivan Perisic, il Tottenham di Conte spinge sull’acceleratore per strappare all’Inter il gioiellino di difesa Alessandro Bastoni. Non una novità questa, se non che dall’Inghilterra arrivano importanti conferme sullo stato della trattativa col club nerazzurro.

Stando a quanto riportato da fonti locali, è proprio la riluttanza del calciatore a creare qualche intoppo di troppo nella prosecuzione della trattativa che lo porterebbe ad accasarsi al Tottenham. I 60 milioni destinati all’Inter restano dunque congelati, ed è molto difficile che le riserve vengano sciolte in favore del club inglese.

Bastoni è intenzionato a proseguire la propria carriera in maglia nerazzurra per via del profondo legame che lo lega alla città, ai colori e al tifo intero. Per di più, la piazza gestita da Conte non sarebbe neppure tanto allettante o a lui congeniale. Il verdetto sembra dunque essere stato enunciato in modo sottile e silenzioso.