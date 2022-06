Ritorno all’Inter di Lukaku, il Ct del Belgio parla chiaro

Il Ct del Belgio torna a parlare chiaro in merito a Lukaku ed il suo futuro. Ecco cosa filtra al momento

Intervenuto nel corso della propria conferenza stampa, il Ct del Belgio Roberto Martinez ha potuto così esprimersi non soltanto in merito alla gara di Nations League in programma contro l’Olanda, ma anche sul futuro di Romelu Lukaku.

Questa volta, ad esprimersi in merito al futuro del belga, ci ha pensato proprio lo stesso Ct Roberto Martinez, il quale, una volta intervistato dalla stampa, ha poi così esordito: “Al momento, io e Romelu non abbiamo ancora parlato a proposito del suo futuro. Ciò che è certo però, è il fatto che lui stesso ci teneva davvero a tornare a giocare in Nazionale”. Queste le prime dichiarazioni rilasciate dal tecnico spagnolo, il quale, dopo essere stato sommerso da alcune domande che vedevano l’ex Manchester United molto vicino all’Inter, ha da lì così concluso: “Ora come ora, non ho alcuna informazione sufficiente al riguardo per poter commentare tali voci”.