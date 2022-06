ESCLUSIVO | Nuova offerta dalla Serie C per Zanotti

By

Il calciatore ha esordito in Prima Squadra e le buone prestazioni in Primavera gli sono valse l’interesse di tanti club di Serie C

L’esordio in Prima Squadra lo scorso 12 dicembre 2021 contro il Cagliari è stato il coronamento di un sogno per il baby Mattia Zanotti. Frutto del vivaio nerazzurro, il diciannovenne terzino destro è uno dei pezzi pregiati dell’organico della Primavera di Chivu. Uno di quelli che, proprio di recente, hanno conquistato il titolo di Campioni delle ostilità Under-19.

Il grande bottino di soddisfazioni personali è valso a Zanotti l’interesse di diversi club, specialmente di Serie C. Oltre all’Avellino, secondo le informazioni raccolte da interlive.it, si è fatta avanti anche la Feralpisalò.

Il club bresciano vorrebbe difatti puntare alla promozione anche il prossimo anno, ed un profilo del calibro di Zanotti potrebbe contribuire al raggiungimento dell’obiettivo. L’Inter sarebbe pronta ad aprire una trattativa esclusivamente in prestito, per garantire al calciatore un percorso di gavetta in una realtà professionistica.