Correa a tu per tu: “Dybala all’Inter? Voglio il meglio per lui. Su Lautaro invece..”

Da Dybala fino ad arrivare all’Inter e passando anche per Lautaro Martinez. Le parole rilasciate da Correa alla stampa

Intercettato dai microfoni di ‘Sky Sport’, durante l’inaugurazione del nuovo ristorante ‘Coraje’, appena lanciato da Lautaro Martinez e la sua compagna Agustina Gandolfo, il ‘Tucu’ Correa ha potuto esprimersi in prima persona sia sul suo attuale compagno di squadra che su Paulo Dybala, lanciando da lì vere e proprie parole di apprezzamento nei confronti dell’ormai ex Juventus.

Ovviamente, dopo essere stato invitato a gran voce dalla stampa ad esprimersi su questa vicenda, l’ex centravanti della Lazio, non se l’è sentita di voler girare più di tanto intorno ed ha da lì così esordito: “La situazione Dybala? Paulo è un mio amico e non potrei far altro che essere felice se dovesse venire qui con noi all’Inter. Desidero soltanto il meglio per lui e mi auguro che possa essere sempre sereno. Se Lautaro resta a Milano? Mi spiace, ma io e lui non parliamo mai di calcio”. Nel frattempo dunque, la ‘Joya’ viaggia sempre più spedito in direzione Appiano, a tal punto che Marotta e soci si augurano di poterlo abbracciare quanto prima nella propria sede. Sono attese quindi novità entro questi giorni; se non addirittura ore.