Il Chelsea all’Inter: per Lukaku prestito molto oneroso o scambio

Lukaku spinge per tornare a vestire la maglia dell’Inter. Apertura del Chelsea, ma l’affare resta complicato

Lukaku meno impossibile? Forse. Stando a ‘CBS Sports’ il Chelsea ha aperto al prestito, ma a un prestito molto oneroso. Lo scorso 31 maggio abbiamo parlato di ‘spiraglio’ da Londra… In sostanza i ‘Blues’ vogliono la cifra, circa 24 milioni di euro, della quota di ammortamento del prossimo anno. Sappiamo invece che l’Inter è pronta a riprenderselo solo in prestito gratuito, del resto avrebbe poco senso spendere così tanto per quello che sarebbe a tutti gli effetti un leasing di un solo anno.

Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ paventa anche un’altra strada, anticipata da Interlive.it: ovvero lo scambio con uno dei big della squadra di Inzaghi. Al di là di de Vrij, al Chelsea potrebbero interessare soprattutto Bastoni e Skriniar viste le perdite nel pacchetto difensivo. Ma pure Barella e Lautaro possono essere dei profili interessanti per i londinesi. Naturalmente questa è una strada impervia, l’Inter è si ‘costretta’ a privarsi di uno dei suoi pilastri, ma l’obiettivo è incassare una somma importante per dare ossigeno alle casse, cosa che uno scambio non permetterebbe a meno di una ‘follia’ degli inglesi.