Il Ds esce allo scoperto: “Con l’Inter rapporti più che forti. Pinamonti? Vi dico tutto..”

Il Ds si schiera apertamente e senza fare troppi giri di parole dice apertamente la sua in merito alle trattative in ballo con l’Inter

Intervenuto ai microfoni di ‘TuttoMonza.it’, l’attuale direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli, ha potuto dire la sua a proposito di alcune trattative che restano ora come del tutto in ballo con l’Inter e non solo.

Tanti i punti sul quale ha potuto soffermarsi il dirigente del Monza, in primis sul rapporto che la società lombarda nutre nei confronti degli ormai ex campioni d’Italia: “L’intesa con l’Inter c’è sempre stata, fin dai tempi della Serie C. Il dottor Galliani ha un ottimo rapporto con l’intera dirigenza nerazzurra. Nonostante abbiamo da poco riscattato Di Gregorio, ora ci concentreremo sulla trattativa riguardante Pirola“. Queste le prime parole del Ds biancorosso, il quale, sollecitato più e più volte dalla stampa ad esporsi ulteriormente, ha da lì così concluso: “Ranocchia? Sicuramente parliamo di un grande giocatore e di un bravissimo ragazzo, col quale ho avuto anche la fortuna di giocarci insieme. Su Pinamonti invece…al momento non c’è ancora nulla di definito”.