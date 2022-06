Dzeko mette in guardia l’Inter: le novità sul suo nuovo infortunio

Dzeko mette in apprensione l’Inter e tutti i suoi tifosi. Le novità sull’infortunio rimediato dal bosniaco in nazionale

Infortunatosi nell’ultimo match di Nations League, disputato contro la Romania, Edin Dzeko è stato costretto a dover dare forfait per tutti i restanti 45 minuti di gioco a causa di un’infortunio che ha subito fatto allarmare non soltanto la Bosnia Erzegovina ma anche l’Inter e tutti i suoi tifosi.

Sostituito infatti prim’ancor che avesse inizio il secondo tempo, il bosniaco ha dovuto farsi obbligatoriamente da parte a causa di una botta rimediata all’altezza del ginocchio. Difatti, ciò che è emerso nei giorni successivi all’accaduto, è il fatto che si trattasse proprio di un gonfiore al ginocchio. Da lì però – stando anche a quanto riportato da ‘Tuttosport’ – in queste ultime ore, sono infatti arrivate rassicurazioni non soltanto dal giocatore stesso ma anche dello staff medico della Bosnia Erzegovina, i quali hanno fatto presente: “L’infortunio sarebbe dovuto a una botta rimediata in campo; si tratta di una forte contusione che si dovrebbe comunque risolvere in breve tempo”.