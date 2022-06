Protagonisti in Nations League: Dumfries e Calhanoglu in gol, bene Dzeko

I calciatori nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali hanno ben figurato nelle partite di Nations League

Terminato il campionato, buona parte dei calciatori dell’Inter hanno lasciato Milano per raggiungere i rispettivi ritiri con le Nazionali in vista degli impegni della nuova competizione europea di Nations League.

Federico Dimarco è stato confermato da Mancini per far parte del giovanissimo organico della nostra rappresentativa che sta convincendo e rispettando le attese. A lui si aggiunge anche Denzel Dumfries, ancora in rete con la maglia ‘Orange’ dell’Olanda a scapito della Polonia (2-2) dopo quella firmata contro il Belgio nella gara precedente. Per lui prestazione da 90 minuti. Decisivo su rigore anche Hakan Calhanoglu nella vittoria della Turchia sul Lussemburgo, prima di essere sostituito al 68′ da Ozcan. Infine, Edin Dzeko ha calcato il terreno di gioco con la sua Bosnia contro il Montenegro per 79′ senza lasciare il segno ma offrendo una prestazione tutto sommato soddisfacente.