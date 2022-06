Strappato il sì del calciatore: affare da 15 milioni

L’Inter ha già in pugno il giocatore in caso di mancata permanenza di un altro big. Nerazzurri a lavoro

Pur di non farsi trovare impreparati, l’Inter lavora giorno dopo giorno: sia sul piano delle entrate che delle uscite. Proprio per questo, dopo aver praticamente ormai chiuso per diversi giocatori, Marotta e soci pensano anche a come potersi muovere su qualsiasi altro fronte e hanno quindi in pugno anche un altro calciatore.

Giorno dopo giorno infatti, si sono fatte sempre più insistenti le voci che vedevano vicino un possibile approdo da parte di Milan Skriniar al Psg (e sul quale resta viva anche l’ipotesi Chelsea). Da qui, i parigini si sono poi fatti avanti con un’offerta intorno ai 50 milioni di euro. Troppo pochi secondo la dirigenza nerazzurra, ma nonostante questo: si tratta. In tanti sono ancora quindi indecisi sul da farsi, ma nel frattempo, l’intenzione dell’intera dirigenza dell’Inter è certamente quella di non farsi trovare impreparata e proprio per questo, gli ormai ex campioni d’Italia avrebbero già trovato nella figura di Nikola Milenkovic l’eventuale sostituto di Milan Skriniar.

Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono nel mirino Milenkovic: c’è il sì del giocatore

Stando infatti a quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, l’Inter avrebbe messo nel mirino Nikola Milenkovic per la prossima finestra di calciomercato estiva, ma non è finita qui, in quanto i nerazzurri avrebbero già anticipatamente rimedito il sì da parte del giocatore. Il prossimo passo resta quello di ottenere dunque l’approvazione anche da parte della Fiorentina stessa ma Ausilio e soci sono molto fiduciosi su ciò e puntano a poter portare a termine quanto prima l’affare. Si può provare a chiudere per un’offerta intorno ai 15 milioni di euro.