Interlive | Inter-Psg: distanza di 15-20 milioni per Skriniar

Per Skriniar c’è anche il forte interesse del Chelsea. Lui vuole rimanere all’Inter, con la quale c’è una bozza di rinnovo fino al 2026, ma il Psg preme

Come raccolto da Interlive.it, il Paris Saint-Germain ha messo sul piatto 47 milioni di euro più 3 di bonus per il cartellino di Skriniar. L’Inter ha detto no, come era èrevedibile, ma sono attesi nuovi rilanci da parte dei parigini come accadde per Hakimi esattamente un anno fa poi preso per circa 70 milioni bonus inclusi.

Stando a quanto appreso ulteriormente da Interlive.it, la cessione dello slovacco può andare in porto per una cifra tra i 65 e i 70 milioni di euro. L’operazione sembra destinata a decollare ma, come spiegato due giorni fa, attenzione pure al Chelsea. Anche i ‘Blues’, con i quali è già in ballo il discorso Lukaku, sono molto interessati al classe ’97 in scadenza nel 2023.

Calciomercato Inter, Skriniar favorito alla partenza entro fine giugno. C’è una bozza di rinnovo fino al 2026

Va detto che l’eventuale rinnovo di Skriniar non sarebbe un problema, c’è già una bozza di accordo a 5 milioni fino al 2026, tuttavia il club targato Suning è obbligato a fare un grande sacrificio sul mercato, con l’ex Samp ad oggi quello nettamente favorito a lasciare Milano entro la fine di questo mese di giugno.