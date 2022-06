Antonello fa chiarezza: “Nuovo stadio? Su San Siro non esiste più un’esclusiva”

Le parole di Antonello in merito alla situazione riguardante San Siro ma non solo. Il dirigente nerazzurro fa ulteriore chiarezza

Intercettato dai microfoni di ‘Sky Sport’ nel bel mezzo di una frazione dell’evento ‘ECA’, tenutosi oggi a Roma, l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, ha potuto dire la sua in merito alla situazione riguardante San Siro e tutte le sue pratiche.

Da qui infatti, l’ad nerazzurro Alessandro Antonello ha beneficiato dell’intera situazione per poter fornire ulteriori informazioni a riguardo e per far recapitare – inoltre – anche un messaggio a tutte le parti che si trovano coinvolte in questa vicenda: “Ora come ora stiamo lavorando coi nostri consulenti per poter predisporre quanto prima i dossier da presentare al Comune. D’altra parte è anche vero che abbiamo detto che non esiste più un’esclusiva su San Siro. Tutto ciò che serve, è accelerare e avere il prima possibile uno stadio per entrambi i club di Milano”.