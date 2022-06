Dall’Inter alla Juve: cosa succede con Dzeko

I nuovi potenziali arrivi all’Inter potrebbero scalzare Edin Dzeko dal suo gradino, entrerebbe in scena la Juventus

I trasferimenti di Paulo Dybala e Romelu Lukaku all’Inter si stanno trasformando pian piano da voci di corridoio a qualcosa di veramente concreto. In questo la dirigenza nerazzurra è stata brava a fiondarsi per tempo su due profili ambiti ed oggi si cerca di limare il più possibile i dettagli affinché tutte le parti coinvolte possano gioirne.

Qualora i due fuoriclasse finissero nelle mani di Zhang alle rispettive condizioni, più di qualcuno potrebbe entrare in quel circolo vizioso dei perdenti posto negli schemi di Inzaghi. Non soltanto Lautaro – sebbene in molti fantastichino su un tridente inedito, il più letale d’Europa – ma anche Correa e Dzeko. Quest’ultimo, in particolare, è quello che si avvicina maggiormente al gigante belga per caratteristiche, sebbene Lukaku sia ancor più fisico e rapido nei movimenti. Insomma restare un altro anno all’Inter fino alla fine del contratto (2023) significherebbe giocare molto poco.

Calciomercato, ritorno di fiamma dalla Juventus per Dzeko

Per questo motivo l’agente Lucci, già inserito in alcuni movimenti di mercato in qualità di rappresentante di Kostic, potrebbe avvicinare il bosniaco alla Juventus. Stando a quanto riportato dai colleghi di ‘calciomercatoweb.it‘, l’intenzione dei bianconeri sarebbe effettivamente quella di prelevarlo dall’Inter a parametro zero ma potrebbe non essere così semplice. Intanto la proposta d’ingaggio si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro all’anno per una sola stagione con opzione di rinnovo automatico al raggiungimento degli obiettivi prefissati.