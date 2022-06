L’Inter molla Frattesi e lui firma con un’altra big: le cifre

La pista dell’Inter per Frattesi si è ormai raffreddata e avrebbe raggiunto l’intesa con una diretta rivale, ultima parola alla dirigenza del Sassuolo

L’Inter ha osservato da vicino Davide Frattesi per diversi mesi, ancor prima che la sessione invernale di calciomercato aprisse i battenti. E alle voci che correvano spedite, la dirigenza del Sassuolo aveva messo in chiaro come nessuno dei suoi pupilli sarebbe partito anzitempo.

Ora che quel tempo è trascorso ed i progetti sociali sono stati meglio definiti, quella che era inizialmente un’intesa di massima col calciatore si è trasformata in un nulla di fatto. Il club nerazzurro, infatti, si è adagiato troppo sugli allori senza riuscire a strappare il consenso definitivo dei neroverdi. Infine, come noto, sono cambiate persino le priorità di mercato e dunque la pista per il centrocampista esordiente in Nazionale è ormai sfumata del tutto.

La dirigenza della Roma non vuol commettere tuttavia gli stessi errori negligenti dell’Inter, anzi sarebbe persino molto vicina alla chiusura della trattativa. E tutti ne gioverebbero. Da un lato, Frattesi potrebbe realizzare il proprio sogno di giocare per la squadra del cuore dopo l’addio nel 2017. Dall’altro, il Sassuolo potrebbe incassare una cifra non indifferente che si attesterebbe intorno ai 20 milioni di euro con bonus.

Calciomercato, Frattesi alla Roma per una serie di agevolazioni

Come riportato dai colleghi di ‘calciomercato.it‘, nell’affare potrebbe anche essere inserita una contropartita tecnica come Volpato o Felix. Meno probabile Bove, in quanto pupillo di Mourinho e ancora fortemente centrale nei piani della prossima stagione. Come se non bastasse, verrebbe aggiunta alla firma anche una particolare clausola sulla futura rivendita del suo cartellino pari al 30% – ancora da versare nelle casse del Sassuolo. Ora per la Roma l’occasione è davvero ghiotta.